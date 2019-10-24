رياضة | الغيابات تضرب الأهلي

يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي مع مجلس الإدارة الاستعداد لفترة توقف الدوري المصري قبل استئنافه يوم 25 نوفمبر المقبل.

واستقر الأهلي على إقامة معسكر خارجى فى الإمارات فى شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي.

ويستمر معسكر الأهلي لمدة أسبوع في الإمارات يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين أمام العين وفريق إماراتي آخر.

ويلعب منتخب مصر مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا فيما سيخوض المنتخب الأوليمبي تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.

ومن المنتظر أن ينضم للمنتخب الأول من الأهلي محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات بينما يغيب محمد محمود لتجدد الإصابة بالرباط الصليبي.

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بينما ضمت قائمة المنتخب الأوليمبي 28 لاعبًا منهم 4 لاعبين من الأهلي وهم رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير.