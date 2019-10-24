شكرا لقرائتكم حسام البدري يطالب اتحاد الكرة بانطلاق معسكر المنتخب اول نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان المنتخب الأول لعب مباراة ودية أمام بتسوانا 14 أكتوبر الجارى، وفاز بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.
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