الاهلي يتفق مع الشركة الراعية على تغيير الوان القمصان البديلة...

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جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الأهلي مع راعية الملابس على تغيير الوان القمصان البديلة مُجدداً في الموسم الجديد، بعد اختيار النادي للزي الخاص بالموسم القادم 2020/2021 ،عقب الاتفاق على إنجاز الأمر مبكراً على غرار ما يحدث في جميع الأندية العالمية. وأكد مسئولو الأهلي أن الملابس الجديدة ستشهد عددا من التغيرات عن زى الموسم الحالى، الذى تم استلامه مؤخراً، كاشفين أن الزى الجديد سيضاهى الفرق العالمية فى الدوري الإنجليزي والإسباني، والغى الأهلي في ملابس الموسم الجاري الزي البديل باللون الأزرق، وأصبحت ألوان قمصان النادي الثلاثة ، هي الأحمر والأسود والبستاج

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