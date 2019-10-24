شكرا لقرائتكم الزمالك يستدرج جينيراسيون السنغالي بموقعة السلام في دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى لقاء الليلة، كونها مباراة فاصلة فى مشوار الأبيض فى دورى أبطال إفريقيا، فى ظل سعى الفريق للعبور إلى دور المجموعات لاستكمال المنافسة نحو اللقب، لاسيما وأن جماهير ميت عقبة تحلم بالوصول إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتتويج باللقب الذى لم يتوج به الأبيض منذ عام 2002 عندما فاز بالبطولة الإفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، خاصة بعدما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بضربات الجزاء الترجيحية.
من جانبه، حرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه بضرورة تحقيق فوز كبير على الفريق السنغالى للرد على كل الأزمات التى سبقت المباراة وتكون رسالة واضحة لمنافسى الأبيض فى البطولة الإفريقية فى المراحل المُقبلة، مُستغلاً الروح المعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز الأخير الذى حقه الفريق على نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين مقابل هدف، بجانب التنبيه على ضرورة التركيز الدفاعى وعدم ترك أى مساحات خالية أمام المنافس خوفًا من استغلالها فى ظل رغبة الأبيض فى الحفاظ على نظافة شباكه مع إحراز هدف مبكر يُنهى أى مفاجآت من الممكن أن يُجهزها جينيراسيون فوت فى المباراة، وذلك حتى يتمكن الأبيض من حسم المباراة مبكرًا، فيما حذر المدير الفنى الصربى لاعبى الفريق من الاستهتار وإهدار الفرص السهلة أمام المنافس مما يُصعب المباراة عليهم.
ويستعيد الزمالك خدمات عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، فى مباراة جينيراسيون فوت، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب للإصابة، فيما سيواصل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الأبيض، الغياب عن الفريق فى مباراة اليوم أيضًا، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، عدم المجازفة به قبل استعادة جاهزيته بشكل كامل، ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمي، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدى "الونش" وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم.
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