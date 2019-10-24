شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يسجل عربياً.. 4 ملامح من ثنائية الإسماعيلى فى الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أحرز شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".

ونرصد أهم ملامح ثنائية الدراويش فى شباك الجزيرة الاماراتى بالتقرير التالى..

- شيلونجو يسجل للمرة الأولى عربيا

سجل شيلونجو للمرة الأولى فى البطولة العربية حيث لم يسجل من قبل طوال مشاركاته بتلك البطولة.

- تفوق ميودراج

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نجح المدرب الصربى فى التفوق بجدارة على الهولندى مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، وكان الأفضل طوال التسعين دقيقة، لتستمر معادلة يسيتش القائمة على تحقيق سواء الانتصار أو الاخفاق بالخسارة حيث لم يحقق الفريق أى تعادلات منذ توليه المهمة.

- همام طارق يتألق

قدم همام طارق أداء مميزا للغاية ونجح فى أن يكون الممول الرئيسى للجانب الهجومى وتعويض جزء كبير من غياب محمود دونجا.

الدولى العراقى يتألق فى أى مركز يلعب فيه سواء فى وسط الملعب أو صناعة الألعاب فضلا عن مركز الظهير الايسر ليصبح جوكر الفريق الذى ينجح فى سد أى عجر يعانى منه.

- أحمد أيمن يبدع فى مركز الظهير

أبدع مدافع الإسماعيلى الشاب ونجح فى المشاركة بمركز الظهير الأيسر، وتألق بشكل لافت للنظر، وأغلق جبهته ليصبح أحد نجوم اللقاء.