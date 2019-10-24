أحمد مدبولى: أهدى فوزنا على الجزيرة الإماراتى لجماهير الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى، إنه يهدى الفوز على الجزيرة الإماراتى لجماهير الإسماعيلى، التى شعرت بالإحباط بعد الخسارة أمام حرس الحدود.
وفاز الدراويش على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لا شىء فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأضاف "نلعب كرة قدم جماعية، سنعمل على تقديم نفس أداء مباراة الذهاب خلال مباراة العودة فى الإمارات، تأهلنا لم يحسم حتى الآن".
وواصل "مصالحة الجماهير وسعادتها أهم مكاسب الانتصار، أشكر زملائى على الإصرار الذى تحلو به فى لقاء الجزيرة".
وأتم مدبولى "لقاء العودة لن يكون سهلا لكن نتيجة لقاء الذهاب خطوة جيدة نحو التقدم للأمام وبلوغ الدور المقبل بمشيئه الله".
وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية طويلة بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لا شىء، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
أحرز شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث إن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".
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