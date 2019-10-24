شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى: أهدى فوزنا على الجزيرة الإماراتى لجماهير الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى، إنه يهدى الفوز على الجزيرة الإماراتى لجماهير الإسماعيلى، التى شعرت بالإحباط بعد الخسارة أمام حرس الحدود.

وفاز الدراويش على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لا شىء فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف "نلعب كرة قدم جماعية، سنعمل على تقديم نفس أداء مباراة الذهاب خلال مباراة العودة فى الإمارات، تأهلنا لم يحسم حتى الآن".

وواصل "مصالحة الجماهير وسعادتها أهم مكاسب الانتصار، أشكر زملائى على الإصرار الذى تحلو به فى لقاء الجزيرة".

Advertisements

وأتم مدبولى "لقاء العودة لن يكون سهلا لكن نتيجة لقاء الذهاب خطوة جيدة نحو التقدم للأمام وبلوغ الدور المقبل بمشيئه الله".

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية طويلة بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لا شىء، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.