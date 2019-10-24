بيراميدز يعاقب لومالا ماليًا واستبعاده من رحلة تنزانيا بسبب "زجاجة" الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز على معاقبة الأوغندى عبده لومالا لاعب الفريق، بعد تصرفه الغريب وغضبه عقب استبداله فى مباراة الإنتاج الحربى، وركله زجاجة المياه فى وجه زملائه بدكة البدلاء ورفض مصافحة زميله البديل. ورغم اعتذار لومالا لزملائه والجهاز الفنى إلا أن ديسابر أصر على معاقبة اللاعب بتغريمه ماليًا، واستبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية. وضمت قائمة بيراميدز المسافرة إلى تنزانيا كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى ومهدى سليمان وأحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدى وطارق طه وعبد الله بكرى وعلى جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق خط الهجوم: أحمد على وجون أنطوى ودودو الجباس ويؤدى الفريق مرانه الأخير فى التاسعة صباحًا بملعب الدفاع الجوى قبل السفر فى الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء.

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