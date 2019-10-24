هاشتاج #الأهلاوية_سند_محمد_محمود يتصدر تويتر بعد الإعلان عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي



أحمد أبوعقيل

تصدر هاشتاج #الأهلاوية_سند_محمد_محمود، موقع التدوينات القصيرة تويتر عقب إعلان النادي الأهلى إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في القدم اليسرى في مران القريق أمس.

وكان اللاعب قد تعرض لالتواء في قدمه بمران الأهلي، وشعر بآلام، ما استدعى تدخل طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، الذي قام بإخراج اللاعب من المران ليقوم بعدها بعمل أشعة على قدمه.

أكد الطبيب الألماني، الذي فحص الأشعة التي أجراها اللاعب أن إصابته قطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى، وأن اللاعب يحتاج مجددا لإجراء عملية جراحية وفترة علاج تستغرق ٩ أشهر.

وكان محمد محمد لاعب خط وسط الاهلي قد تعرض العام الماضي بقطع في الرباط الصليبي للقدم اليمنى غاب على غيبه عن الملاعب 9 أشهر ولم يلعب محمد محمود سوى مباراة ودية واحدة مع نادي الإعلاميين ليصاب في القدم الآخرى.

جماهير الأهلى بعثت رسالة دعم للأعب في الظروف الذي تعرض لها.

حلود قالت:"شفاك الله وعافاك هترجع أقوي من الأول بإذن الله #الاهلاويه_سند_محمد_محمود".

عمر دعم محمد محمود قائلا:" انت قد التحدى يا محمد وان شاء الله ربنا يردك لبيتك الاهلى قرررررب".

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مودي الكردي قال:"إن شاء الله ليك عوده ي محمد وهترجع أحسن وأقوى من الاول خلى عندك عزم واصرار بكده وخلى ايمانك بربنا كبير #الاهلاويه_سند_محمد_محمود".

محمد فاضل علق قائلا:" قدّر الله وما شاء فعل مليون سلامه يا محمد شفاك الله وعافاك عاجلاً غير آجل انت قادر على العودة من جديد، لانك والله لاعب موهوب وعندك الكتير اللي هتقدمه في مسيرتك، كلنا معاك".