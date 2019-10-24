الزمالك يرفع التحدى لإفساد مخطط جينيراسيون السنغالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس تحدياً صعباً حينما يستضيف نظيره جينيراسون فوت السنغالى على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد رفض الفريق السنغالى الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على استاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليصروا على موقفهم برفض خوض المباراة بعد التعديلات التى أجريت، ليتم إعادة المباراة مُجددًا اليوم.

الفائز من الزمالك وجينيراسون يتواجد فى المجموعة الأولى بدورى الأبطال

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ويصعد الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

الزمالك يرفع شعار التحدى لإفساد مخطط جينراسيون السنغالى

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى لقاء الليلة، كونها مباراة فاصلة فى مشوار الأبيض فى دورى أبطال أفريقيا، فى ظل سعى الفريق للعبور إلى دور المجموعات لاستكمال المنافسة نحو اللقب، لاسيما أن جماهير ميت عقبة تحلم بالوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتتويج باللقب الذى لم يتوج به الأبيض منذ عام 2002 عندما فاز بالبطولة الأفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، خاصة بعدما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بضربات الجزاء الترجيحية.