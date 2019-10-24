شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة محمد محمود تبعده عن المنتخب الأوليمبى فى كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد محمد محمود لاعب النادى الأهلى عن صفوف المنتخب الأوليمبى بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية.

وكان شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى قد أعلن عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، يقلصها إلى 21 لاعبا يوم 29 أكتوبر، موعد تقديم القوائم النهائية كان من بينها محمد محمود قبل تعرضه للإصابة.

قائمة المنتخب الأوليمبى تشهد وجود محمد محمود قبل الإصابة

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبى ثلاثى الإسماعيلى محمد صادق وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى واستبعاد وجيه عبد الحكيم.

حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحى (الزمالك) – مصطفى شوبير (الأهلى).

الدفاع: أسامة جلال (إنبى) – محمود مرعى (وادي دجلة) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان “بيكام” (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – محمد صادق (الإسماعيلى) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – أحمد أيمن (الإسماعيلى) – كريم العراقى (المصرى).

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الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (الإنتاج الحربي) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) – أحمد حمدي (الجونة) – رمضان صبحي (الأهلي) – طاهر محمد (المقاولون) – إمام عاشور (الزمالك) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) – محمد محمود (الأهلي).

الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة) – ناصر منسي (طلائع الجيش).

الطبيب الالمانى يؤكد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبى

أكد الطبيب الألمانى الذى أرسلت له إدارة الأهلى أشعة محمد محمود معاناته من قطع فى الرباط الصليبى للقدم اليسرى، وهو الأمر الذى يحتاج للعلاج لمدة 9 أشهر من تاريخ إجراء الجراحة.

اصابة محمد محمود فى مران الأهلى

وشهد مران أمس الأربعاء اصابة محمد محمود نجم وسط الفريق وغادر اللاعب المران وتوجه للمستشفى، وأجرى أشعة أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى بالقدم الأخرى غير التى أجرى فيها جراحة الصليبى منذ 9 أشهر.

جماهير الاهلى تنظم وقفة لدعم محمد محمود

فى الوقت الذى نظمت مجموعة من جماهير الأهلى وقفة أمام منزل اللاعب لتدعيمه فى الأزمة، على غرار ما حدث مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر المصاب.