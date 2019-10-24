شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهز مستحقات محارب وشريف وناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز مسئولو النادي الأهلي المستحقات المتأخرة لثلاثي فريقه الراحل إسلام محارب ومحمد شريف وناصر ماهر، تمهيداً لتحويلهم في حساباتهم خلال الأيام القادمة، وذلك بعد أيام من دفع مقدمات العقود للصفقات الجديدة ومكافأة الفوز بالدوري في الموسم الماضي للاعبي الفريق بالكامل .

ورحل إسلام محارب للجونة نهائياً، فيما أعارت إدارة الأهلي محمد شريف لإنبي وناصر ماهر لسموحة لمدة موسم، وهو الأمر الذي أضطر اليه الأهلي بسبب أزمة القائمة في الموسم الجديد، واقتصار عدد اللاعبين على 30 في قائمة كل فريق، لتقوم الإدارة الحمراء بتسويق العديد من اللاعبين سواء على طريقة البيع النهائي أو الإعارة.