شكرا لقرائتكم خبر عن راية وصفارة وخمس مقالب.. طرائف الحكام مع نجوم الكرة وبركات يتصدر المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على البساط الأخضر العديد من التفاصيل بعيدة عن الكاميرات وأعين المتابعين، فخارج جماليات كرة القدم تدور الحوارات بين عناصر اللعبة الأكثر شعبية في مصر والعالم، ومن الطبيعي أن تدور الأحاديث الجانبية بين اللاعبين ولكن أن تتطرق تلك الأحاديث إلى الحكام ليكونوا طرفا طريفا فيها كان الأمرالأكثر إثارة خاصة عندما يستعيد قضاة الملاعب ذكرياتهم الطريفة مع نجوم الكرة وهو ما رصده الخليج 365 من ذاكرة قضاة الملاعب في السطور التالية:



بركات بيطلب تليفون مستعجل بسماعة سمير عثمان بركات بيطلب تليفون مستعجل بسماعة سمير عثمان

استعاد الحكم الدولي سمير عثمان ذكرياته الطريفة مع نجوم الكرة والتي كان أبرزها مع محمد بركات نجم الأهلي السابق، وقال عثمان: كنت بحكم مباراة للنادي الأهلي وكنا نعتمد على السماعات في بداية ظهورها بالدوري للتواصل مع الحكام المساعدين، وأثناء المباراة والجميع منهمك في التركيز اقترب مني محمد بركات وقالي "ممكن أكلم البيت" فأجبته مازحا "الخط قطع".



نجم الأهلي لأيمن دجيش "ابعد عني أنا نازل خمس دقايق" نجم الأهلي لأيمن دجيش "ابعد عني أنا نازل خمس دقايق"

أيمن دجيش الحكم الدولي اليابق لم يكن بعيدا عن دعابة محمد بركات واستعاد إحد الوقائع الطريفة أثناء مباريات الأهلي قائلا" كان بركات واقف على الخط نازل كتغيير في أخر خمس دقائق من عمر المبتراة وبمجرد دخوله الملعب جري عليا وقالي "بقولك ايه ابعد عني بقى أنا نازل العب خمس دقايق بس".

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مساعدين ناصر عباس تاهوا في الزحمة مساعدين ناصر عباس تاهوا في الزحمة

أما الدولي السابق ناصر عباس فكانت له واقعة مختلفة يتذكرها قائلا: كنت بحكم مباراة في كأس مصر للمصري ومزارع دينا أثناء وجود سيد متولي رحمه الله في رئاسة مجلس إدارة الفريق البورسعيدي، تأخر الحكام المساعدين وبقيت بمفردي وقررت بدء المباراة تطبيقا للقانون واعترض سيد متولي على قراري فأبلغته بأن القانون يمنحني هذا الحق واذا لم يسمح لفريقه بدخول الملعب خلال خمس دقائق سيعتبر منسحب، قبل انتهاء المدة نزل المصري للملعب وخضت المباراة بمفردي وعلمت بعد ذلك أن الثنائي المساعدين تأخروا في طريقهم للملعب بسبب الازدحام المروري لوجود حادث بالطريق.



ياسر عبد الرؤوف "رقص" إبراهيم سعيد ياسر عبد الرؤوف "رقص" إبراهيم سعيد

ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام يتذكر واقعة طريفة مع ابراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق قائلا: كنت بحكم مباراة للزمالك في وجود ابراهيم سعيد وجت عليه فترة كل ما يقطع كرة من لاعب يشاور للجمهور "لا" بمعني "أنا ماترقصش" بين شوطي المباراة ذهبت إليه وقلت له "بلاش تعمل كده بتثير الجماهير" قالي "لا يا كابتن انا ماترقصش" فأقسمت له "لو اترقصت هتاخد انذار" وفي الشوط الثاني بالغعل نجح لاعب في ترقيص ابراهيم سعيد "وقام بعدها من على الأرض يجري عليا خايف اديله انذار".

ياسر عبد الرؤوف يذكر موقف آخر لمحمد بركات قائلا: كنت بحكم ماتش للأهلي والأهلاوية ما كانوش بيتفائلوا بيا، واحنا نازلين الملعب محمد بركات قرب مني وقالي "بص انا عارف وقولت للعيال ان مافيش مكافأة فوز النهارده بس لو هالفت التوقعات هتبقى بطل" انتهت هذه المباراة بتعادل الأهلي وأثناء خروجنا من الملعب جالي بركات وقال "أنا عارف من الأول والله ان مافيش مكافأة فوز".