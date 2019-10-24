محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات المتنوعة حول العالم. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبزر مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: 08:00 ـ الزمالك vs جينيراسيون فوت ـ القناة الناقلة: ON Sport Advertisements الدوري الأوروبي

06:55 ـ بيشكتاش vs سبورتينج براجا ـ القناة الناقلة: 06:55 ـ بارتيزان vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 06:55 ـ روما vs مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 09:00 ـ آرسنال vs فيتوريا جيماريش ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها الزمالك وجينيراسيون.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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