رياضة | كيف يستعد الأهلي خلال توقف الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يستعد الأهلي خلال توقف الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي مع مجلس الإدارة من أجل بحث ترتيبات المرحلة المقبلة قبل استئناف بطولة الدوري يوم 25 نوفمبر المقبل.

واستقر الأهلي على إقامة معسكر خارجى فى الإمارات فى شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي.

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ويلعب منتخب مصر مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا فيما سيخوض المنتخب الأوليمبي تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.

ويستمر معسكر الأهلي لمدة أسبوع في الإمارات يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين أمام العين وفريق إماراتي آخر.



