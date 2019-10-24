رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة جينراسيون

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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، جينراسيون فوت السنغالى، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة جينراسيون بطل السنغال.

تشكيل الزمالك المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد

الزمالك بالزي الأبيض في مواجهة جينيراسيون

يرتدي لاعبوا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الزي الابيض الكامل في مواجهة الغد، أمام نظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الفريق السنغالي للزي النبيتي، بينما يرتدي الحارس الزي الأزرق.

توزيع دعوات مباراة الزمالك جينيراسون

قام أمس مجلس إدارة نادي الزمالك بتوزيع دعوات مباراة الفريق الابيض امام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، غدا الأربعاء بمقر القلعة البيضاء، حيث حصل كل عضو على دعوة واحدة.

يذكر ان الجهات الأمنية كانت قد قررت في وقت سابق حضور ٥٠٠٠ مشجع في مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي، من اعضاء الجميعة العمومية للأبيض.

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الزمالك يختتم تدريباته قبل مواجهة جينيراسيون

اختتم أمس الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن الاستعدادات الأخيرة لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو قائمة الابيض لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي، والمقرر إقامتها الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي :

محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.

حافلات لنقل الأعضاء لملعب السلام

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور توفير ١٠٠ حافلة لنقل أعضاء الجميعة العمومية إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، لمؤازرة الفريق الأول في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في البطولة الأفريقية، حيث تنطلق الحافلات في تمام الساعة الواحدة ظهراً اليوم، من مقر القلعة البيضاء.

تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة على القمر الصناعي نايل سات

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ستديو قناة dmc الذى تنطق منه قناة الزمالك الجديدة، يشمل أحداث معدات الميديا من تصوير وإخراج حتى تعمل القناة على مدار 24 ساعة دون توقف أو تشفير.