رياضة | تعرف على تردد قناة الزمالك

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تأجيل اطلاق اسم النادي علي تردد قناة الزمالك الجديد والتي كان مقرر إطلاقها أمس لليوم الخميس، ودون خالد الغندور علي صفحته الرسمية

علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": " تم تأجيل نزول اللوجو علي القناة الي غدًا".

تردد قناة الزمالك

وكان قد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، عن اطلاق اسم نادي الزمالك علي قناته أمس الأربعاء، ونشر تردد قناة الزمالك، والتي نجح مجلس الزمالك في انشاءها في وقت قياسي لتكون منبرا للاعلام الزملكاوي الذي يدافع عن النادي ويبرز الإنجازات التي تتحقق في عهد المجلس الحالي، الا أن اطلاق الأسم تأجل لليوم الخميس، ليعلن تردد قناة الزمالك اليوم.



تردد قناة الزمالك

وقال مرتضي منصور عبر فضائية الحدث اليوم، أمس، أن تردد القناة الجديدة الخاصة بنادي الزمالك، سيتواجد صباح الأربعاء على الشاشات.



وشكر رئيس الزمالك كل القنوات التى استضافت برنامج الزمالك اليوم خلال الفترة الماضية.تردد قناة الزمالك

وأعلن رئيس الزمالك ، أن تردد القناة باللوجو سيظهر صباح الأربعاء علي الهواء مباشرة.

تردد قناة الزمالك

ومن المقرر ان تظهر قناة نادي الزمالك، "تردد قناة الزمالك"، بشكل مباشر خلال الأيام القليلة القادمة، وشدد رئيس الزمالك أن الاجتماعات مستمرة لتسكين البرامج وأن القناة ستظهر للنور على أول الشهر المقبل.

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