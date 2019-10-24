رياضة | تعرف على موعد نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفربليت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفربليت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلاقي فريق فلامنجو البرازيلي نظيره ريفربليت الأرجنتيني في نهائي كأس الليبرتادوريـس في نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ووصل فلامنجو إلي النهائي عقب التغلب علي مواطنه جريمو بورتو، بينما تخطي ريفربليت مواطنه أيضاً بوكا جونيورز.
فلامينجو يتأهل للنهائي
وكان قد حقق فريق فلامنجو البرازيلي فوزاً ساحقاً علي مواطنه جريمو بورتو بخماسية دون رد لحساب إياب نصف نهائي كأس الليبرتادوريس.
ودون برونو هنريكي الهدف الاول لفلامينجو في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، فيما أضاف جابرييل باربوسا الهدف الثاني في الدقيقة 46 من الشوط الثاني، وعاد اللاعب نفسة ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.
وسجل بابلو ماري الهدف الرابع في الدقيقة 67، وإختتم روريجو كايو خماسية فلامنجو في الدقيقة 71 من عمر المواجهة .
وبهذا الفوز يكون مجموع اللقائين الذهاب والاياب 6 أهداف مقابل هدف واحيد، حيث إنتهت مباراة الذهاب بهدف في كل شبكة
ريفر بليت يطيح ببوكا جونيورز ويصل نهائي ليبرتادوريس
وتأهل فريق ريفر بليت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، رغم خسارته أمام غريمه ومواطنه بوكا جونيورز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.
واستفاد ريفر بليت من فوزه على بوكا جونيورز بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب، ليتأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي، بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
سجل هدف بوكا جونيورز والمباراة الوحيد اللاعب يان هورتادو في الدقيقة 80، ولكنه لم يكن كافيا لعبور فريقه للدور النهائي.
موعد نهائي كأس ليبرتادوريس
ومن المقرر أن ينطلق نهائي كأس ليبرتادوريس يوم 23 من نوفمبر المقبل وفي تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
يذكر أن ريفر بليت هو صاحب التتويج الأخير باللقب حيث حسمه علي حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز، في السوبر كلاسيكو .