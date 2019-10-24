جلسة بين مسؤلو الأهلي وفايلر لبحث خطة الفريق في فترة توقف الدوري...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الاهلي عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق من أجل بحث ترتيبات المرحلة المقبلة حيث لا يوجد أية إرتباطات للفريق حالياً قبل إستئناف بطولة الدوري يوم 25 نوفمبر المقبل.
ويبحث فايلر مع معاونيه خطة الإعداد للمرحلة المقبلة التي سيغيب عنها عدد كبير من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.
ومن المقرر أن يناقش مسئولو الاهلي مع فايلر الترتيب للمعسكر الخارجي المقرر أن يُقيمه الفريق فى الإمارات خلال نوفمبر المقبل يستمر لمدة أسبوع تقريباً يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين إماراتيين بنسبة كبيرة سيتم الاتفاق معهما خلال الفترة المقبلة.
ويعقد مسئولو الأهلى جلسة مع رينيه فايلر من أجل الترتيب للفترة المقبلة التى لن تشهد ارتباطات رسمية، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .
واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر على إقامة معسكر خارجى فى الإمارات فى شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر
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