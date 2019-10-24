شكرا لقرائتكم جهاز منتخب مصر يقرر تقديم موعد المباراة الودية أمام ليبيريا او جيبوتي 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني تقديم موعد المباراة الودية أمام ليبيريا او جيبوتي 24 ساعة لتقام يوم 7 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 8 وذلك في حالة وصول موافقة رسمية من أحدهما علي خوض المباراة في هذا التوقيت، حيث أرسل اتحاد الكرة خطابين للمنتخبين ولم يتلق ردا حتي الأن.

وفضل جهاز المنتخب الوطني الأول تعديل موعد المباراة الودية حتي لا يتعارض مع افتتاح بطولة أمّم افريقيا تحت 23 سنة بالقاهرة وهو ما يهدد إقامتها في هذا اليوم.

وكان اتحاد الكرة اعلن في بيان رسمي انه بناء على ماورد للاتحاد من خطاب وزارة الشباب والرياضة وفي إطار التعليمات الأمنية وفي ضوء استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتضافر الجهود لإنجاحها تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة ، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول.