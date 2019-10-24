شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب.. انطلاق منافسات بطولة العالم لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة العالم بحوالى 430 ألف دولار فيما تقام على هامش بطولة العالم بطولة أخرى للرجال تصنف بالفئة البلاتينية وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة 185 ألف دولار وتنطلق منافساتها غدا الجمعة.

وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول لبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.

وتسعى نور الشربينى لاستعادة مكانتها فى صدارة تصنيف السيدات والذى انتزعته منها رنيم الوليلى فى ديسمبر الماضى، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا، والدفاع عن لقب بطلة العالم والذي حصدته الموسم الماضي على حستب مواطنتها المصرية نور الطيب .

وتشهد مباريات المرحلة الأولى أكثر من مواجهة مثيرة وجاءت المواجهات كالتالي:

رنيم الوليلي x سنا إبراهيم

منة حامد x أوليفيا بلاتشفورد

سلمى هاني x راشيل أرنولد

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روان العربي x لوسي تورميل

نور الطيب x مليسا ألفيز

نوران جوهر x لو وي ويرن

سلمى يوسف x كاميل سيرم

ندى عباس x ميلناي لو

يثرب عادل x ليسا أيتكين

هانيا الحمامي x جاسمين هاتون

منه ناصر x ميلو فاندير

زينة مكاوي x إيميليا سويني

نادين شاهين x سيندي ميرلو

مريم متولي x هو تزي لوك

فريدة محمد x هولي نوجتون

نور الشربيني x راشيل شادويك