شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين البدرى وغريب لحسم مصير رمضان صبحى ومصطفى محمد أمام كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، جلسة مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبي لمناقشة إمكانية استعانة المنتخب الاول بالثنائي رمضان صبحي ومصطفي محمد أمام كينيا المقرر لها يوم 14 نوفمبر المقبل.

ويبدو الموقف شبه مستحيلا لاسيما وأن المنتخب الاوليمبي سيكون مرتبطا في نفس اليوم بمباراة الجولة الثالثة في الدور الأول بأمم افريقيا والتي قد تكون حاسمة لصعوده للدور الثاني او تحديد مركزه كأول أو ثاني المجموعة لذا من الصعب مشاركة رمضان صبحي ومصطفي محمد مع المنتخب الاول امام كينيا بعد تصريحات حسام البدري موخرا .

يذكر أن المنتخب الأوليمبى سيدخل معسكرا مفتوحا يوم 25 أكتوبر الجارى استعدادا للبطولة.