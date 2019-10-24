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عبد الناصر محمد يرفض الغرامات فى اف سي مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر، فكرة معاقبة اللاعبين عقب الخسارة من المصري  بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري.

وأكد عبد الناصر محمد ان اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم ولكن نقص الخبرات يؤدي دائما الي نتائج سلبية، خاصة ان الفريق يصل لمرمي المنافس بصورة جيدة مهما كان اسمه، ولكن المهاجمون يضيعون الهجمات السهلة دون استغلالها في احراز اهداف.

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وقال المدير الفني لفريق اف سي مصر، ان المباريات التي خسرها الفريق كانت بسبب أخطاء فردية سواء من الدفاع او إضاعة الفرص السهلة من المهاجمين، وهو أمر ناتج عن قلة خبرة اللاعبين في الدوري الممتاز، لهذا فانه يرفض تماما فكرة توقيع عقوبات او غرامات مالية في الوقت الحالي علي اللاعبين، حتي لا يتأثر اللاعبون نفسيا مما قد يؤدي الي توابع أسوا في الفترة الحالية.

ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

 

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