شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى مباراتين.
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