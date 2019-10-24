بيراميدز يطير إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم، الخميس، بعثة فريق بيراميدز إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد المقبل في ذهاب فى دور الـ32 "مكرر" ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 3 نوفمبر في القاهرة.

وحذر سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه من الغفلة والسرحان أمام يانج أفريكانز التنزاني، مؤكدًا أن نظافة الشباك بعدم استقبال أى أهداف من أهم سبل الفوز وحصد بطاقة التأهل، مؤكدًا ثقته فى قدرات لاعبيه خاصة أن جميعهم نجوم على أعلى مستوى.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى مباراتين.