شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لقبا لفراعنة الاسكواش في بطولة العالم قبل انطلاق النسخة الجديدة في ضيافة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ساعات وتنطلق بطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة خلال الفترة بين 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وفي الوقت نفسه تقام على هامشها بطولة الرجال بالفئة البلاتينية والتي تنطلق غدا الجمعة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.



عمرو شبانة 4 مرات وشهدت بطولة العالم هيمنة مصرية في السنوات الأخيرة على اللقب الأبرز في بطولات الاسكواش، وتقدر بطولات مصر في بطولة العالم للاسكواش بـ 14 لقب للرجال والسيدات نرصدهم في السطور التالية:عمرو شبانة 4 مرات

كان عمرو شبانة أول بطل مصري يحصد لقب بطولة العالم في الاسكواش عندما نجح في انتزاع اللقب الأهم في عام 2003، في مدينة لاهور الباكستانية عندما فاز على النجم الفرنسي تييري لينكو بنتيجة 3-1، 15–14, 9–15, 15–11, 15–7، ليكرر شبانة الانجاز مجدداً في عام 2005، ثم 2007، 2009 .

رامي عاشور 3 مرات

رامي عاشور والذي يعد أحد أساطير الاسكواش المصري بطريقة لعبه المميزة داخل اقفص الزجاجي والتي تتميز بالفنيات العالية والمهارة، حصد لقب بطولة العالم في ثلاث نسخ جاءت في أعوام 2008، بمدينة مانشستر الإنجليزية عندما فاز في مباراة نهائية مصرية خالصة علي النجم كريم درويش بنتيجة 3-1: 5–11, 11–8, 11–4, 11–5، ليكرر الانجاز في 2012، 2014.

كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي Advertisements

كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي تسلم الراية من رامي عاشور ليتوج ببطولة العالم في عام 2016، قبل أن يتوج بها محمد الشوربجي في العام الماضي .

نور الشربيني 3 مرات:

كانت نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمضنفة الثانية عالمياً، أول بطلة مصرية تحصد لقب بطولة العالم، وتمكنت البطلة المصرية من حصد اللقب لعامين متتالين بالإضافة إلى النسخة الأخيرة، جاءت في نسختي 2015 في كولالامبور، فيما كان اللقب الثاني بعام 2016 في الجونة، وكانت النسخة الأخيرة بالموسم الماضي في أمريكا بعد تغلبها على نور الطيب في المباراة النهائية.

رنيم الوليلي

حصدت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الولى عالمياً لقب بطولة العالم مرة واحدة جاءت خلال النسخة قبل الماضية والتي استضافتها مدينة مانشستر الانجليزية .

علي فرج النسخة الأخيرة

في النسخة الأخيرة التي أقيمت بأمريكا توج علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا ببطولة العالم بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا في المباراة النهائية، ليحصد فرج اللقب الأول في تاريخه ببطولة العالم.