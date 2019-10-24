شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن إصابة محمد محمود: يعاني سوء حظ منذ انضمامه للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعليقا على إصابة محمد محمود نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للمرة الثانية بالرباط الصليبي أثناء مران الفريق أمس، إن «محمود» نجم مميز، ولديه إمكانيات رائعة، ولكنه يعاني من سوء حظ منذ انضمامه للأهلي.

وأضاف مرتضي منصور، لبرنامج «الزمالك اليوم»: «محمد محمود سيعود أفضل من قبل».

كان محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لإصابة قوية، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص من الأطباء المصريين، وتم إرسال الفحوصات إلى ألمانيا، للتعرف إلى التشخيص النهائي للإصابة.