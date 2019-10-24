شكرا لقرائتكم اجتماع بين حسام البدري وشوقي غريب للتجهيز لمباراة المنتخب أمام كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، جلسة مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبي لمناقشة إمكانية استعانة المنتخب الاول بالثنائي رمضان صبحي ومصطفي محمد أمام كينيا يوم ١٤ نوفمبر المقبل.

ويبدو الموقف شبه مستحيلا لاسيما وأن المنتخب الاوليمبي سيكون مرتبطا في نفس اليوم بمباراة الجولة الثالثة في الدور الأول بأمم افريقيا والتي قد تكون حاسمة لصعوده للدور الثاني او تحديد مركزه كأول أو ثاني المجموعة لذا من الصعب مشاركة رمضان صبحي ومصطفي محمد مع المنتخب الاول امام كينيا بعد تصريحات حسام البدري موخرا .

يذكر أن المنتخب الأوليمبى سيدخل معسكرا مفتوحا يوم 25 أكتوبر الجارى استعدادا للبطولة.