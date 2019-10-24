شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة العالم للكاراتيه فى تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للناشئين و الشباب ، لمنتخبات الكاراتيه ، والتى تستمر حتى 30 أكتوبر الجارى . ويشارك الكاراتيه فى البطولة بقائمة تضم 37 لاعبا ولاعبة ، بخلاف الجهاز الفنى و الإدارى و الطبى ، و يرافقهم حسام عجور نائب رئيس الاتحاد كرئيسا للعبثة ومعهم محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى . Advertisements وحرصت أمل مراد سفيرة مصر فى تشيلى على زيارة البعثة ، وحثهم على ضرورة بذل الجهد والتمثيل المشرف الذى يليق باسم مصر وتاريخها في بطولات العالم. جاء اجتماع السفيرة مع المنتخب فى ظل الأحداث التى تشهدها تشيلى من أعمال عنف واحتجاجات ومظاهرات.

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