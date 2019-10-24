شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه البرتغال وديا .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الخميس ، منتخب رجال كرة اليد الأول نظيره البرتغالى وديا على صالة هليوبوليس الشروق .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع البرتغال فى ودية ثانية بعد غدا السبت بالمركز الأوليمبى بالمعادى .

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تأتى هاتين الوديتين ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 الي 26 من يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان عام ٢٠٢٠ .

وتضم قائمة منتخب مصر في مباراة اليوم كل من كريم هنداوي ومحمد علي وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن طه لحراسة المرمي وكل من اللاعبين عمر بكار ووسام نوار ومحمد سند وكريم ايمن ومحسن رمضان وأكرم يسري وسيف الدرع واحمد هشام وعلي زين وحسن قداح وعمر سامي واسلام حسن واحمد خيري واحمد الاحمر وممدوح هاشم وإبراهيم المصري وخالد وليد واحمد عادل بالاضافة الي يحيي خالد الذي وصل من المجر والمحترف لنادي فيسبيريم المجري وصيف بطل أوروبا الموسم الحالي .