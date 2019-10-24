شكرا لقرائتكم خبر عن مختار يجتمع بجهازه المعاون لتحديد خطة الإنتاج فى فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى اجتماعاً مع جهازه المعاون لتحديد خطة الفريق خلال فترة توقف الدوري الممتاز بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

ويسعى مختار مختار خلال الجلسة للوقوف على عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري.

منح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبى فريقه راحة 3 أيام من المران عقب الخسارة من بيراميدز، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الجمعة استعداداً لمواجهة سموحة.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوى التقدم لفريقه فى الدقيقة 45، وأحرز عبدالله السعيد الهدف الثانى له فى المباراة والثالث لبيراميدز فى الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوى الهدف الأول للإنتاج فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية فى الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى.

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وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.