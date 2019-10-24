الزمالك يستضيف طنطا والأهلي مع إنبي..منافسات دوري 2004

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كانت الجولة الماضية قد شهدت تعادل الأهلي مع الجونة والزمالك مع بيراميدز بنفس النتيجة 1/1.
يمتلك نادي الزمالك في رصيده 14 نقطة من ست جولات فيما يمتلك الأهلي في رصيده إلى 11 نقطة.
انبي x الأهلي
الجونة x بيراميدز
الزمالك x طنطا
مصر المقاصة x وادي دجلة
سموحة x المقاولون العرب
حرس الحدود x الانتاج الحربي
فيما حصل النادي الاسماعيلي على راحة من هذه الجولة التي تنطلق مبارياتها في تمام الثالثة عصرا.
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