شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف طنطا والأهلي مع إنبي..منافسات دوري 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة السابعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004 والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة أبرزها مواجهة الزمالك وطنطا والتي تقام بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، كما يحل شباب الأهلي ضيفا ثقيلا على إنبي.

كانت الجولة الماضية قد شهدت تعادل الأهلي مع الجونة والزمالك مع بيراميدز بنفس النتيجة 1/1.

يمتلك نادي الزمالك في رصيده 14 نقطة من ست جولات فيما يمتلك الأهلي في رصيده إلى 11 نقطة.

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جاءت منافسات الجولة كالتالي:

انبي x الأهلي

الجونة x بيراميدز

الزمالك x طنطا

مصر المقاصة x وادي دجلة

سموحة x المقاولون العرب

حرس الحدود x الانتاج الحربي

فيما حصل النادي الاسماعيلي على راحة من هذه الجولة التي تنطلق مبارياتها في تمام الثالثة عصرا.