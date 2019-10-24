ملف الأربعاء.. إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي.. وصلاح يصنع ويُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
رسميا.. إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي
ليلة دوري الأبطال.. ثنائية برشلونة في سلافيا براج.. وهدف تشيلسي أمام أياكس
بالفيديو: الملك يعود مُجددًا.. صلاح يصنع ويُسجل أمام جينك بدوري الأبطال
اتحاد الكرة يُعلن موعد دور الـ32 لكأس مصر
بالفيديو.. ميسي يسجل رقمًا استثنائيًا باسمه في دوري أبطال أوروبا
بالفيديو.. صلاح يقود ليفربول لفوز كبير أمام جينك بدوري الأبطال
الإسماعيلي يضع خطوة في دور الـ 8 بالبطولة العربية بهدفين في الجزيرة الإماراتي
قائمة الزمالك.. عودة جمعة.. و6 مستبعدين أمام جينيراسيون
27 لاعبا في القائمة الأولية للمنتخب الأوليمبي استعدادا لكأس الأمم
بالفيديو.. فرصة للثأر.. أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع الهلال بنهائي أسيا
قبل مواجهة الجزيرة.. سعفان الصغير يغادر معسكر الإسماعيلي لوفاة شقيقه
إيهاب جلال يختار 20 لاعبًا لمواجهة كوت دي أور بالكونفدرالية
"إخفاق وحيد".. ماذا يفعل صلاح بعد الإصابة مع ليفربول؟
رسميًا.. الاتحاد الإسباني يعلن موعد موقعة برشلونة وريال مدريد
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