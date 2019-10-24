مرتضى منصور: الدولة انتصرت في أزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الدولة المصرية هي التي خرجت منتصرة في أزمة تأجيل القمة والدوري التي أسدل عنها الستار.
وفي تصريحات لبرنامج الزمالك الرسمي قال مرتضى منصور :"لسنا طرفاً في البداية في أزمة مباراة الأهلي والجونة، لكن أود أن أقول أن الدولة هي التي انتصرت في النهاية".
وكان الأهلي قد رفض قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة لدواعي أمنية ليُجمد مشاركته في الدوري حتى يواجه الزمالك أولاً وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.
وأعلن اتحاد الكرة تأجيل الدوري بالكامل إلى ما بعد أمم إفريقيا لتتأجل مواجهة الأهلي والجونة التي كان مقرراً لها أمس الأربعاء.
وأضاف رئيس الزمالك :"الأهلي لم يخرج منتصراً، والزمالك أيضاً لم ينتصر، لكن هيبة الدولة هي التي انتصرت".
وأتم مرتضى منصور :"كان يجب على إدارة الخطيب احترام زيارة الوزير لمنزل رئيس النادي الأهلي وقبول خوض مباراة الجونة، لكن هذا لم يحدث".
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