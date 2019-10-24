تصريحات الأربعاء.. 10 مطالب للخطيب وحديث مدرب أستون عن تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء
مدرب الإسماعيلي لمصراوي: نسعى لتحقيق لقب البطولة العربية
حارس الإسماعيلي معلقا على تصديه لركلات الجزاء: اتدرب عليها منذ فترة
10 مطالب للخطيب بعد أزمة القمة
إنبي لمصراوي: هدفنا التواجد في المربع الذهبي
مدرب أستون فيلا يتحدث عن تريزيجيه والمحمدي
بسبب صلاح.. الخليج 365 يكشف كواليس رفض فتحي طلب المنتخب
"نلعب بطريقة عدوانية".. مدرب ليستر يعلق على إصابة صلاح الأخيرة
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