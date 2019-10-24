شاهد.. محمد فوزي يهاجم الإسماعيلي



هاجم محمد فوزي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الجهاز الفني عقب الفوز علي الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات دور ال 16 في البطولة العربية.

وقال فوزي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً "يعني شوف الافتري لسه ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله يتصلوا بيا يقولولي أنت وعماد تمرين السبت لوحدكم والفريق واخدين اسبوع اجازه طب ليه قرار طب مع مين مش عارفين طيب يا كابتن عاوز تعقدني طيب والله العظيم ما هتمرن غير مع الفريق

ولو مش هلعب كوره تاني علشان أنا ماجرمتش وأنت عاوز توصلني لكده اديني وصلت ولو هشحت والنادي الاسماعيلي مش بيقف علي حد وحسبي الله ونعم الوكيل فيك تالت وعند بعند بقي علشان معرفش مالكم بيا من أول الموسم وعاوزين تكرهوا الناس فيا ويقولوا بتاع مشاكل وربنا يعلم إلي الواحد فيه علشان تأذي الواحد كده في اكل عيشه متفتروش علشان ربنا يكرم في إلي جي وجمهور الاسماعيلي علي دماغي والباش مهندس إبراهيم علي دماغي بس أنا اتعقدت من إلي بيحصلي ومش قادر ومش طالب غير أني اتمرن مع الفريق ده حقي علشان معملتش حاجه علشان العند ويلا خليني ادمر خالص علشان تستريح وأن شاء الله ربنا هو إلي عالم بكل حاجه الواحد كان بيموت نفسه الموسم إلي فات في ثانيه كل حاجه اتنست لمجرد أني كنت مش موفق في ماتش في أول الموسم يلا الحمد لله وربنا موجود ومش عاوز حد يزعل مني اعتبرني ابنك أو اخوك وواحد واقفله في لقمه عيشه أو حط نفسك مكاني هتحس بالي أنا حسه".