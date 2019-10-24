تقرير | الأمطار تنصر الأهلي على المحلل المُستمع!

سَخر برنامج خاص بنادي الزمالك يُبث على إحدى القنوات الفضائية من إصرار إدارة النادي الأهلي على عدم لعب مباراة الجونة ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، يوم أمس الاربعاء الموافق 23 أكتوبر.

وصدرت تلك السخرية من أحد المحللين الذين يتواجدون بصفة يومية في ستوديو البرنامج للاستماع إلى المكالمات الهاتفية لرئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور”.

وقال المحلل الذي يعمل في إحدى الجرائد المحلية في صباح يوم الاربعاء “الأهلي يجني على نفسه بقرار عدم لعب مباراة الجونة مساء يوم الاربعاء، ففي الفترة الحالية المناخ معتدل ودافيء وجميل، والجو يُساعد على لعب المباريات خاصةً في ملعب الجونة”.

وأضاف “هناك شكوى دائمة من وجود تيارات هواء تُعاكس أي فريق يزور ملعب الجونة، وتلك التيارات غير موجودة الآن يا أهلي، لكنها ستظهر أكثر عندما يُستأنف الدوري في نهاية كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ووقتها سيُعاني الأهلي الأمرين”.

وبعد ساعات من حديث المحلل الذي يقضي 95٪ من جلوسه في ستوديو البرنامج، مُستمعًا لحديث مرتضى منصور، اجتاحت الأمطار المدن المصرية بغزارة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

توقيت مثالي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل جميع مباريات الدوري المحلي، التي كانت ستلعب في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، كنوع من مَد يد العون إلى المدير الفني لمنتخب مصر الأول “حسام البدري” لتحضير المنتخب لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

لكن في الحقيقة كان توقيت تأجيل الدوري المصري مثاليًا، فقد أنقذ الأندية من مستنقعات لا آخر لها، مثلما حدث الموسم الماضي في مباراة الدور الأول بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب.

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وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل تدريجي أيام الاربعاء والخميس والجمعة (23 و24 و25 أكتوبر) على كافة أنحاء الجمهورية بما في ذلك مدينة الغردقة التي كانت ستقام فيها مباراة الجونة والأهلي.

وأضافت الهيئة “من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجه البحري وسيناء وقد تمتد إلى جنوب حلايب وشلاتين، وقد تكون الأمطار رعدية أحيانًا، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 26 إلى 20”.

ميدو يُغرد

أضطر الحكم الدولي المصري “محمد الحنفي” لتأجيل بداية مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة لمدة 20 دقيقة مساء أول أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري، بسبب هطول الأمطار بكثافة على ملعب بتروسبورت في حي التجمع الخامس بالقاهرة.

وقرر الحكم تأجيل المباراة بناء على طلب رسمي من إدارة مصر المقاصة بعدما تأخرت حافلة الفريق عن الوصول إلى الملعب بسبب الزحام الشديد.

وتحدث أحمد حسام ميدو – المدير الفني لمصر المقاصة – عن الأمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلاً “زحام الأمطار يعطل حافلة الفريق، للأسف لا نستطيع الوصول إلى ملعب المباراة”.

وأضطر لاعبو نادي مصر المقاصة لاستقلال سيارات أجرة مختلفة للوصول إلى ملعب المباراة.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2 ليتقدم مصر المقاصة إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط مناصفة مع المصري البورسعيدي، بينما هرب وادي دجلة من مراكز الهبوط باحتلال المركز الـ 15 برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن أف سي مصر صاحب المركز الـ 16.