شاهد | الدوري مع وليد حلقة الاربعاء 23 أكتوبر 2019

دعا الإعلامي السعودي “وليد الفراج” إلى تخفيف التعصب بين جمهور نادي النصر والهلال ولو عن طريق تغريدة مُساندة للهلال قبل خوضه لنهائي دوري أبطال آسيا 2019، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
ومن المنتظر مواجهة الهلال للنصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين مطلع الأسبوع المقبل.
وحاول النصر التجسس على الهلال في مواجهته للسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بارسال أحد مساعدي المدير الفني للفريق “ريو فاريا” إلى ملعب محيط الرعب.
وخسر الهلال بأربعة أهداف من السد في تلك المباراة، وظهر دفاعه بمستوى باهت، وكاد يودع البطولة، لولا تألق الثنائي سالم الدوسري وبافتيمبي جوميس بتسجيلهما لهدفين في أول 20 دقيقة.
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فيديو الحلقة
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