مدحت شلبي ينتقد الخطيب برسالة من تحت الماء!

انتقد مقدم برنامج مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس “مدحت شلبي” موقف رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” بالامتناع عن خوض أي مباراة في الدوري المصري موسم 2020/2019 قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك، مستخدمًا أحد مقاطع أغنية عبد الحليم حافظ الشهيرة “رسالة من تحت الماء” للتعبير عما آلت له الأمور.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز حتى انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي يُشارك فيها 8 منتخبات، وتستضيفها مصر بدءًا من شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت لجنة المسابقات أن الدوري المحلي سوف يُستأنف بمباريات الجولة الخامسة، ومن بينها مباراة الجونة والأهلي في الغردقة، وهي المباراة التي رفض الأهلي خوضها اليوم الاربعاء الموافق 23 أكتوبر، رغم محاولات وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي” لإثناء محمود الخطيب عن قراره الصادم بعدم لعب المباراة أو استكمال الدوري قبل لقاء القمة الذي كان مقررًا له يوم السبت الماضي الموافق 19 أكتوبر.

ويرى مدحت شلبي أن موقف إدارة الأهلي ومحمود الخطيب لم يكن لهما أي قيمة، فعندما تستأنف المسابقة سيواجه الجونة، بل الوضع زاد سوءًا بنقل مباراة القمة إلى آخر الدور الأول من الموسم.

وقال مدحت شلبي خلال حلقة مساء الأنوار “لا يجرؤ أي مخلوق في الاتحاد المصري لكرة القدم على أصدار بيان باسم الجهات الأمنية في البلد أبدًا، وغير مسموح بالتشكيك في قرارات الجهات الأمنية بأي حال من الأحوال”.

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وأضاف “تأجيل مباراة القمة لم يحدث لأن عمرو الجنايني زملكاوي ويريد إنقاذ فريقه المفضل من خسارة محتملة قبل مباراة جينيراسون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا، هذا كلام تافه، ومَن يقولوه بنفس تفاهة هذا التفكير”.

وواصل مدحت شلبي “الأمن أعطى تعليمات مؤكدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية بحتة، حدث ذلك عن طريقة خطاب مكتوب أو بطريقة شفهية، هذه ليست قصتنا، تلك تعليمات أمنية ويجب تنفيذها، وبيان الاتحاد المصري أشار إلى هذه النقطة بقوة”.

ولام مدحت شلبي على إدارة الأهلي، قائلاً “لم يكن هناك ما يدعو إدارة النادي الأهلي لإصدار أي بيان حول أمر تأجيل مباراة القمة لأجل غير مسمى، ما فعلته إدارة الأهلي يندرج تحت بند التسرع، لأنه يثق في وجود مشكلة أمنية”.

وختم حديثه “الجدول سيستمر بنفس الترتيب الحالي، وأول مباراة للأهلي بعد التوقف الدولي ستكون أمام الجونة وليس أمام الزمالك، فما الذي كسبه الأهلي من كل هذا؟ الجهات الأمنية مشكورة تحمل هموم للبلد، وطالما تحدثت عن احترامك للأمن في البيان، فما كانت المشكلة؟ لماذا لم تلعب أمام الجونة يا أهلي؟ كانت مباراة ومرت، لكن على رأي عبد الحليم: لو كنت أعرف خاتمتي ما كنت بدأت”.

واستخدم برنامج الزمالك اليوم حديث مدحت شلبي في مساء الأنوار، وقام بعرض تلك الجزئية أثناء مكالمة هاتفية مع رئيس الزمالك مرتضى منصور، والذي سأل مقدم البرنامج “خالد الغندور” عن اسم مُلحن الأغنية، وصاحب كلمات أغنية “أهواك” لعبد الحليم!.