رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 24 / 10 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 24 / 10 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 24 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة بارتيزان ضد مانشستر يونايتد، وأرسنال أمام جيماريش البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي، ومباراة فلامينجو البرازيلي ضد مواطنه جريميو في بطولة كأس الليبرتادوريس، ومباريات الترجي، والنجم الساحلي، والإفريقي في الدوري التونسي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ32"

الزمالك x جينيراسيون فوت السنغالي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الثالثة"

وتعد مباريات كلاً من أرسنال الإنجليزي، وروما الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، أبرز مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي.

الكمار الهولندي x إف سي أستانا الكازاخستاني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

إسطنبول باشاك شهير التركي x ولفسبيرجر النمساوي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

بشكتاش التركي x سبورتينج براجا البرتغالي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

سيسكا موسكو الروسي x فيرينكفاروسي المجري، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

بورتو البرتغالي x جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

جينت البلجيكي x فولفسبورج الألماني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

لودوجوريتس رازجراد البلغاري x إسبانيول الإسباني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات

بارتيزان بلجراد الصربي x مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كارباج أجدام الإذربيجاني x أبويل نيقوسيا القبرصي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي x وولفرهامبتون الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

سانت إيتيان الفرنسي x ألكسندريا الأوكراني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

يونج بويز السويسري x فينورد روتردام الهولندي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

روما الإيطالي x بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

أرسنال الإنجليزي x فيتوريا جيماريش البرتغالي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

دينامو كييف الأوكراني x كوبنهاجن الدانماركي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

آينتراخت فرانكفورت الألماني x ستاندر دو لييج البلجيكي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

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خيتافي الإسباني x بازل السويسري، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مالمو السويدي x لوجانو السويسري، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

آيندهوفن الهولندي x لاسك لينز النمساي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

رين الفرنسي x كلوج الروماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

إشبيلية الإسباني x دوديلانج اللوكسمبرجي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

سبورتينج لشبونة البرتغالي x روزنبورج النرويجي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

طرابزون سبور التركي x كراسنودار الروسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

سيلتيك الإسكوتلندي x لاتسيو الإيطالي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي " الجولة الثامنة"

وتعد مباراة الشباب ضد الوحدة، أبرز مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي.

الاتفاق x العدالة، تقام المباراة في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:45 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 2 HD.

الشباب x الوحدة، تقام المباراة في تمام 6:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:55 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الخامسة"

عجمان x الوحدة، تقام المباراة في تمام 4:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:15 بتوقيت الإمارات.

حتا x الشارقة، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الأولى"

الرجاء البيضاوي x رجاء بني هلال، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الخامسة"

وتعد مباراة الترجي ضد اتحاد بن قردان، أبرز مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي.

الترجي x اتحاد بن قردان، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 4.

اتحاد تطاوين x النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 بتوقيت الإمارات.

النجم الرياضي بالمتلوي x الإفريقي التونسي، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 بتوقيت الإمارات.