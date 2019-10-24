رياضة | تردد قناة اون سبورت on sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة اون سبورت on sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت قناة أون سبورت on sport واحدة من أهم القنوات الرياضية، في مصر والعالم العربي، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثتها في مجال الاعلام الرياضي المرئي، ونالت القناة إشادة واسعة من متابعي الكرة المصرية، وتنقل قناة أون سبورت on sport مبارايات الدوري المصري وبطولة كأس مصر والأدوار التمهيدية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وشهدت الفترة الأخيرة استضافة القناة لعدد من المبارايات والحصريات الكبرى، كان في مقدمتها استضافة مباراة ريال مدريد وبرشلونة العام الموسم قبل الماضي، بالإضافة الى مشاهدة مبارايات تشيلسي في الدوري الإنجليزي ومبارايات نادي باوك اليوناني ، وتضم القناة العديد من البرامج الرياضية والتي تساعد على نقل أخبار الأندية المصرية والمنتخبات.

تردد قناة اون سبورت 2 هو التردد السابق لقناة ON LIVE الإخبارية التي أغلقت بثها قبل عدة أشهر، وأهم ما يميز قناة اون سبولات أنها قناة مجانية مفتوحة تبث من القمر الأشهر عربيا وهو قمر نايل سات، كما أن القناة تبث محتواها بتقنية hd عالية الجودة، كما تبث محتواها أيضا بالتقنية العادية sd، لذلك فالقناة متاحة للجميع بدون أعباء مادية، تبث القناة بشكل مجاني ومفتوح على القمر المصري النايل سا بجودة بث HD ويتم استقبالها فقط عبر الرسيفيرات الداعمة لذلك.

تردد قناة أون سبوت ON Sport HD

ويتم تحميل قناة أون اسبورت الرياضية بالخطوات التالية:-

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القناة أون سبورت ON Sport HD

التردد 10853

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6