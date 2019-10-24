رياضة | فالفيردي يقضي على آمال نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يقضي على آمال نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهي فالفيردي على آمال نجم توتنهام في الانضمام لصفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي القادم .

وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية، أن آمال كريستيان إريكسن نجم توتنهام في الانضمام إلى ريال مدريد قد تنتهى نهائيًا .

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولو ريال مدريد قد يستغنوا عن مسألة التعاقد مع كريستيان إريكسن بسبب اللاعب الأوروجوياني الشاب فيدي فالفيردي، الذي ظهر بصورة رائعة خلال الفترة الأخيرة مع ريال مدريد .

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وتابعت، أن فيدي فالفيردي، استحوذ على ثقة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق خلال الفترة الأخيرة .

وأنهت، أن إدارة ريال مدريد، ترى فالفيردي الخليفة الشرعى للكرواتي لوكا مودريتش مايسترو وسط ملعب النادي الملكي، لذلك من الممكن أن يتم صرف النظر عن التعاقد مع نجم توتنهام، من أجل توفير الأموال لضم بعض اللاعبين الأخرين .

وعلى صعيد أخر، استطاع ريال مدريد تعديل أوضاعه في ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تغلب على مضيفه جالطة سراي التركي بهدف دون رد، بتوقيع النجم الألماني توني كروس .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 4 في وصافة جدول ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة وحيدة في المركز الأخير .