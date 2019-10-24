رياضة | حارس الإسماعيلي يعلن عدم خوض التدريبات بسبب الظلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الإسماعيلي يعلن عدم خوض التدريبات بسبب الظلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمد فوزي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الإنقطاع عن تدريبات الدراويش؛ اعتراضًا على العقوبة الموقعة عليه، مؤكدًا أنه يعاني من الظلم داخل الفريق، على حد تعبيره.

وقد قرر في وقت سابق الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يستيش، طرد ثنائي الفريق، محمد فوزى حارس المرمى وعماد حمدي من معسكر الفريق، لمواجهة الجزيرة الإماراتي، والتي لُعبت يوم أمس الأربعاء، قبل أن يقرر الجهاز الفني انتظام اللاعبين في التدريبات رغم منح الفريق راحة، وفقًا لما كشفه فوزي في منشور على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ونشر فوزي بحسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "يعني شوف الافتري لسه ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله يتصلوا بيا يقولولي أنت وعماد تمرين السبت لوحدكم والفريق واخدين اسبوع إجازة، طب ليه؟".

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وواصل فوزي في منشوره: "والله العظيم ما هتمرن غير مع الفريق ولو مش هلعب كورة تاني علشان أنا مأجرمتش وأنت عاوز توصلني لكده إديني وصلت ولو هشحت والنادي الإسماعيلي مش بيقف على حد، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأكمل حارس الدروايش: "عند بعند بقي علشان معرفش مالكم بيا من أول الموسم وعاوزين تكرهوا الناس فيا ويقولوا بتاع مشاكل وربنا يعلم اللي الواحد فيه، علشان تأذي الواحد كده في أكل عيشه ما تفتروش علشان ربنا يكرم في اللي جي، وجمهور الإسماعيلي على دماغي والباشمهندس إبراهيم على دماغي بس أنا اتعقدت من اللي بيحصلي ومش قادر ومش طالب غير إني أتمرن مع الفريق ده حقي علشان ما عملتش حاجة".

وأتم فوزي: "يلا خليني أدمر خالص علشان تستريح وإن شاء الله ربنا هو اللي عالم بكل حاجة، الواحد كان بيموت نفسه الموسم اللي فات في ثانية كل حاجة اتنست لمجرد إني كنت مش موفق في ماتش في أول الموسم يلا الحمد لله وربنا موجود ومش عاوز حد يزعل مني اعتبرني ابنك أو أخوك وواحد واقفله في لقمة عيشه أو حط نفسك مكاني هتحس باللي أنا حاسه".