رياضة | تعرف على تصريحات تشامبرلين بعد مباراة جينك ضد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تصريحات تشامبرلين بعد مباراة جينك ضد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية عقب مباراة جينك ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات تشامبرلين عقب مباراة جينك ضد ليفربول

قال لاعب نادي ليفربول تشامبرلين"انه من الرائع ان اعود لدوري ابطال اوروبا واسجل هدفين واساعد الفريق علي الفوز في المباراة، بالتأكيد افتقدت الي ليالي الأبطال، من الجميل أن أعود والعب، إنها بطولة رائعة ومن المميز ان العب مجدداً بها ، وهي مسابقة نشأنا جميعًا على متابعتها منذ أن كنا اطفال ونرغب في اللعب بها، كان من الجميل أن أعود بعد رؤية زملائي يلعبون بشكل جيد في العام الماضي كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأعود إلى مقاعد البدلاء في اليوم الكبير في المباراة النهائية أمام توتنهام وأشاهد الفريق يحقق البطولة، إنه شيء ملهم ومن الجيد أن أعود مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية ومحاولة تقديم أداء لمساعدة الفريق. تسجيل الأهداف كان بمثابة مكافأة".

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وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين:" في مباراة جينك ضد ليفربول الشوط الأول كنا متقلبين بعض الشيء وكان علينا أن نحقق أداء أفضل بكثير من ذلك إذا أردنا المضي قدمًا في هذه المسابقة العريقة، وكنا في ‏الشوط الثاني اكثر نضجاً للغاية وسيطرنا على اللعبة نشعر بخيبة أمل لإستقبال هدف ولكن كانت ليلة جيدة حقا، ‏يمكننا أن نأخذ الثقة من الموسم بأكمله ، وليس فقط هذه اللعبة، لقد كان لدينا الكثير لنتحسن في الوقت الحالي حققنا نتائج جيدة ولا يزال بإمكاننا التحسن سنأخذ الكثير من هذه المباراة، ‏أنا متأكد من أن المدرب لديه الكثير ليحققه لنا ، لأننا سنحتاج إلى ان نكون بأفضل مستوياتنا لتحقيق أداء جيد والحصول على النتيجة الصحيحة في الاسبوع القادم ضد توتنهام".

نتيجة مباراة جينك ضد ليفربول

وحقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي جينك البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات كن بطولة دوري أبطال أوروبا وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي ليفربول الإنجليزي الي 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المتصدر نادي نابولي الإيطالي.