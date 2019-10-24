رياضة | محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي حيث استطاع أن يسجل هدفين في فوز فريق ليفربول الإنجليزي خارج ارضه علي حساب نظيره نادي جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



محمد صلاح ملك الأرقام القياسية مع ليفربول. استطاع اللاعب الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بالانفراد بقائمة هدافي اللاعبين العرب في البطولات القارية الأوربية حيث سجل 30 هدفا في بطولاتي دوري أبطال أوروبا و الدوري الاوربي وأصبح محمد صلاح علي بعد 3 أهداف من تحطيم رقم أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد ليصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي العريق حيث يمتلك أسطورة الريدز ستيفن جيرارد 21 هدف في بطولة دروي أبطال أوروبا عبر التاريخ يأتي خلفه في المركز الثاني محمد صلاح برصيد 18 بينما يأتي ساديو ماني في المركز الثالث برصيد 16 هدف و يمتلك روبيرتو فيرمينو 14 هدفا في المركز الرابع بقائمة هدافي ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ. Advertisements

محمد صلاح يتألق أمام جينك في دوري أبطال أوروبا.. استطاع النجم الدولي المصري محمد صلاح أن يشارك في المباراة كاملة في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي علي حساب نظيره فريق جينك البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وسجل محمد صلاح هدف فريقه الرابع بالإضافة لصناعة الهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني، وحصل محمد صلاح على تقييم 8.1 من 10 حسب شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء وهو ثاني أعلي تقييم في المباراة بعد تشامبرلين لاعب ليفربول الذي سجل هدفين وحصل علي تقييم 8.5 وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط الي 6 في المركز الثاني من المجموعة الخامسة لبطولة دوري ابطال اوروبا خلف المتصدر نابولي الإيطالي الذي يمتلك 7 نقاط.