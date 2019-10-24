رياضة | مرتضي منصور: أزمة جينيراسيون أتحلت بـ"الكوسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: أزمة جينيراسيون أتحلت بـ"الكوسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، عن وجود مؤامرة تحاك على القلعة البيضاء، من أجل اقصاء الفريق الكروي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وصرح رئيس الزمالك عبر فضائية "الحدث اليوم": "الأزمة الأولى في مباراة جينراسيون أتحلت بـالكوسة".

وتابع منصور حديثه: "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي سيتواجد في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي وأشكر الأمن، الأتوبيسات ستخرج من الزمالك الساعة 3، هناك 100 أتوبيس".

وتطرق منصور للحديث عن أزمة الدوري وتأجيله: "الدولة هي التي انتصرت لا الأهلي ولا الزمالك حتى لا نضحك على الجمهور، الذي أنتصر هيبة الدولة، واذا كان محمود الخطيب بصحة جيدة لقابله الوزير في مقر الوزارة".

وواصل منصور: "الوزير قال للخطيب طلبنا من مرتضى أن يلعب مباراة المقاولون العرب فعليك ان تلعب مباراة الجونة، إذًا الأزمة بين الأهلي والدولة ونحن لسنا طرف".

وتابع منصور: "هدف الأهلي لم يتحقق هذا ليس عناد مع مرتضى ولكن بسبب العوامل الأمنية، ما زالت الأسباب قائمة التي كانت سبب في تأجيل المباراة".

وأنهي رئيس الزمالك حديثه موجهاً رسالة للجماهير: "عودة الجماهير في يد الجماهير أنفسهم وأقول لهم، اذا لم تتطهروا من عصابات الالتراس فلن تعود الجماهير، وإن كنت اتمنى عودة الالتراس في ثوبها القديم، مع بداية ظهورهم قدموا نماذج تشجع رائعة".