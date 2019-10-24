رياضة | موعد مباراة روما اليوم في الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب الأولمبيكو بإيطاليا، مباراة قوية ومثيرة اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، عندما يحل بوروسبا مونشنجلادباخ الألماني، ضيف علي نظيره أي سي روما الإيطالي، تحت قيادة الحكم ويليام كولوم، في مبارة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الأوروبي.

موعد مباراة روما الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بالدوري الأوروبي

يستضيف ملعب الأولمبيكو بإيطاليا، لقاء روما الإيطالي وبوروسيا مونشجلادباخ الألماني في تمام الساعه السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة روما الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بالدوري الأوروبي

يحل بوروسبا مونشنجلادباخ الألماني، ضيف علي نظيره أي سي روما الإيطالي في تمام الساعه السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.



