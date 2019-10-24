رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد اليوم الخميس 24-10-2019 في الدوري الأوروبي Manchester united

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد اليوم الخميس 24-10-2019 في الدوري الأوروبي Manchester united والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب بارتيزان بصربيا، مباراة من العيار الثقيل، عندما بحل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيف ثقيل علي بارتيزان بلجراد الصربي، في مباراة سيقودها الحكم خافيير فيرنانديز، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي.



موعد مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي بالدوري الأوروبي يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي، اليوم الخميس في تمام الساعه السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي بالدوري الأوروبي يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي، اليوم الخميس في تمام الساعه السابعه إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

ترتيب المجموعه الثانية عشر بالدوري الأوروبي قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبارتيزان بلجراد الصربي بارتيزان بلجراد الصربي 4 نقاط مانشستر يونايتد الإنجليزي 4 نقاط أي زد الكمار الهولندى نقتطين Advertisements أستانا الكازاخستاني دون نقاط.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قج فاز في اللقاء الأول علي أستانا الكازاخستانى بهدف دون رد، ثم تعادل بدون أهداف أمام أي زد الكمار الهولندى. التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد الإنجليزي أمام بارتيزان بلجراد الصربي بالدوري الأوروبي حراسة المرمى : دى خيا خط الدفاع : أشلي يونج، ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا خط الوسط : ماكتومناي، فريد، دانييال جيمس، بيريرا، مارسيال خط الهجوم : راشفورد