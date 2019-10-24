رياضة | نجم ليفربول السابق يرشح سانشو للإنضمام للريدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول السابق يرشح سانشو للإنضمام للريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح ديتمار هامان نجم ليفربول السابق إلى أن إدارة الليفر تسعى إلى التعاقد مع جادون ​سانشو نجم بروسيا دورتموند​ في الصيف المقبل.

وقال هامان في تصريحات صحفية نقلها موقع جول العالمي: "إنه من ​مانشستر سيتي​ ولا أعرف ما إذا كان سيعود إليهم مرة أخرى. إنه أمر بالغ الصعوبة، بالنسبة لمانشستر يونايتد عندما يكون قد لعب لاعب معين لصالح المنافس الكبير. ليس لدى سانشو شرط للخروج وإذا قال دورتموند إنه يريد مبلغًا ضخما فلن يحدث الانتقال".

واختتم هامان تصريحاته قائلاً:"لا يوجد لاعبون كثيرون جيدون بما يكفي لتعزيز هجوم ليفربول في الوقت الحالي لكن ربما إذا غادر أحد اللاعبين من ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو سيكون سانشو مثاليا للهجوم".

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وكشفت تقارير صحفية ألمانية بالأمس أن جادون سانشو أثار موقفاً غامضاً مع فريقه بروسيا دورتموند الألماني عقب استبعاده من قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباج في الدوري الألماني بالإضافة إلى تغريمه من قبل المدرب لوسيان فافر إثر عودته متأخراً من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده الانجليزي.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند في تصريحات نقلتها صحيفة Ruhr Nachrichten الألمانية :"بين الحين والآخر يحرص بروسيا دورتموند على اختبار الحدود التي رسمها للاعبيه مع توضيحها بالطرق المختلفة، واحدة من بين هذه الطريق التي نقوم باتباعها هي العقوبات، بالتأكيد لم يكن هذا القرار سهلاً بالنسبة لنا".

وأشارت الصحيفة الألمانية في وقت سابق إلى أن ريال مدريد يراقب سانشو البالغ من العمر 19 عاماً وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية أخرى يتقدمها الغريم التقليدي برشلونة فيما تقدر صفقة اللاعب بنحو 100 مليون يورو خاصة مع ظهوره بشكل لافت هذا الموسم بإحرازه أربعة أهداف وساهم في صنع 7 أهداف أخرى.