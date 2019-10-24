رياضة | مورينيو مرشح لقيادة بروسيا دورتموند

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كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تواصل إدارة بروسيا دورتموند الألماني مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من أجل إقناعه بتولي قيادة الفريق الفنية.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المدير الفني البرتغالي بدأ في تعلم اللغة الألمانية بالفعل في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مورينيو هو الخيار الأول لتدريب دورتموند خلفًا للوسيان فافر المدير الفني الحالي للفريق، حيث بدأ الفريق تحت قيادته هذا الموسم بداية غير مستقرة بعد أن كان مرشحًا للفوز ببطولة الدوري الألماني على حساب بايرن ميونخ.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن مورينيو على تواصل بالفعل مع هانز خواكيم الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند مؤكدة أن رالف رانجينك المدير الفني السابق لفريق لايبزيج قد يدخل أيضًا دائرة الترشيحات للقيادة الفنية لبروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن دورتموند يحتل المركز الرابع في الدوري الألماني، خاض خلالها 8 مباريات برصيد 15 نقطة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة بينما يحتل صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا متفوقًا على برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

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وكشفت تقارير صحفية ألمانية الشهر الماضي عن مسألة العروض التي وصلت إلى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في الفترة الماضية من بعض الأندية العريقة في الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن مورينيو أقيل من قيادة مانشستر يونايتد قبل عيد ميلاده مباشرة في ديسمبر الماضي ومنذ ذلك الحين ما زال ينتظر الحصول على فرصة تدريبية لإضافتها لسيرته الذاتية.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما ًارتبط بالعودة إلى ريال مدريد عقب النتائج المخيبة للآمال التي حققها زين الدين زيدان في بداية مشواره في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كما تم ربطه ببرشلونة ليكون مديراً فنيا للفريق خلفًا لإرنستو فالفيردي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مورينيو وصلته العديد من العروض بالإضافة إلى أندية ألمانية في وقت سابق من الصيف الماضي، أبرزها من شالكه وفولفسبورج.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن مورينيو رفض جميع الاغراءات لأنه يرغب في الحصول على وظيفة مع نادٍ كبير جداً وهو ما لم يحدث حتى الآن وأنه كان يأمل في تلقي عرض من باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو بايرن ميونخ مع الإبقاء على فرصه لتدريب برشلونة إذا تمت إقالة إرنستو فالفيردي أو العودة للنادي الملكي لخلافة زين الدين زيدان.