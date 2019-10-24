شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍّ شبابي وحداوي.. والاتفاق أمام العدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يستفتح فريقا الاتفاق والعدالة لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك مساء اليوم (الخميس) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في تمام الساعة 5:45م، كما يستضيف الشباب على ملعبه وبين جماهيره نظيره الوحدة عند الساعة 7:55م.

ففي الدمام، يلتقي الجريحان الاتفاق والعدالة في كلاسيكو شرقاوي يسعى كل منهما من خلاله لوقف نزيف النقاط، لا سيما الاتفاق الذي تلقى 4 هزائم متتالية أطاحت به للمركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط حققها من انتصارين كان آخرهما في الجولة الثالثة بسداسية في الحزم، ومن ثم خسر أمام كل من الفيصلي وأبها والهلال والشباب، ويملك الفريق 11 هدفاً وعليه 10 أهداف، ويطمح لاعبو الاتفاق للعودة مجدداً لطريق الانتصارات عبر لقاء الليلة.

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أما فريق العدالة فقد تلقى 3 خسائر متتالية ساهمت في تراجع الفريق في ترتيب الدوري إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و4 خسائر كانت آخرها بخماسية من الفتح مقابل 3 أهداف، وله 13 هدفاً وعليه 14 هدفاً، ويسعى أبناء العدالة لاستغلال ظروف الاتفاق والتفوق عليه لتحسين وضع الفريق الذي قدم أداء مميزاً في انطلاقته في الدوري.

وعلى استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، يحل وصيف الدوري فريق الوحدة المنتعش ضيفاً ثقيلاً على الشباب صاحب المركز الخامس، ويدخل فريق الوحدة هذا اللقاء بحثاً عن مواصلة مشواره المميز بتحقيق 5 انتصارات متتالية كأطول سلسلة انتصارات في الدوري إلى الآن، وكذلك مواصلة المحافظة على نظافة الشباك، حيث حققها في 4 مباريات متتالية، ويملك الفريق 15 نقطة حصدها من خسارتين و5 انتصارات وله 8 أهداف فيما ولج مرماه 5 أهداف.

أما فريق الشباب فقد استطاع تحقيق فوزين متتاليين على العدالة والاتفاق ليصل للنقطة 12 وله 7 أهداف وعليه 5 أهداف، ويسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والقفز لمراكز المقدمة.