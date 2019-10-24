شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمي».. فوز أول بعد 50 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

خرج فريق النصر من عنق الزجاجة بعد تحقيقه الفوز الأول عقب صيام دام 50 يوماً في جميع المسابقات تخلله توقفان للفيفا. وحقق العالمي انتصاره الثالث هذا الموسم في الدوري عقب تغلبه على الرائد بهدفين نظيفين، صعد به للمركز السادس في الدوري برصيد 11 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق في حال تحقيق الفوز فيها فإن رصيد الفريق سيصل لـ14 نقطة في المركز الثالث خلف الهلال المتصدر بفارق 5 نقاط، والوحدة الوصيف بفارق نقطة، ومتساويا مع الأهلي. وكان آخر فوز حققه الفريق النصراوي على الفتح بالجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف نظيف، ليخوض بعدها 4 مباريات خسر اثنين أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا وأمام الحزم، بينما تعادل في مباراتين سلبيا ضد الشباب والأهلي.

ونجح العالمي في كسر الصيام التهديفي الذي لازم الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة، إذ سجل الفريق بعد 329 دقيقة في أطول فترة عقم تهديفي للفريق في تاريخ دوري المحترفين.

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وعاد هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله للتسجيل مجدداً منذ هدفه في مرمى ضمك في المباراة الأولى بالدوري، ليصل لهدفه الثاني بالدوري هذا العام والخامس في جميع المسابقات، وسجل 45 هدفاً منذ مطلع العام الميلادي، فيما صنع 10 أهداف ليساهم في 55 هدفاً في 10 أشهر. وكسر العالمي رقمه القياسي السابق بحفاظه على شباكه نظيفة للمرة السابعة على التوالي خارج أرضه ليكون أول فريق يحقق هذا الرقم، إذ نجح النصر منذ الموسم الماضي الخروج بشباك نظيفة في مباريات الشباب والحزم والرائد مرتين، والوحدة والفتح والأهلي.

كما بات أول فريق يخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات هذا الموسم، وبقي الأقوى دفاعيا، إذ لم تهتز شباكه في 6 مباريات سوى مرة واحدة.

وساهم هذا الفوز في رفع معنويات الفريق قبل موقعة الديربي أمام الهلال الأحد القادم ضمن الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيسهم فوزه في العودة للمنافسة وخنق المتصدر الهلال.